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Ракеты Zuni, ЗРК Avenger и боеприпасы к Patriot: США объявили о пакете военной помощи Украине

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Ракеты Zuni, ЗРК Avenger и боеприпасы к Patriot: США объявили о пакете военной помощи Украине

В США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. / Фото: Associated Press

Новое оружие будет передано из запасов США.

В среду, 31 мая, США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в 300 млн долларов. В него вошли системы ПВО и боеприпасы.

Об этом идет речь на сайте Пентагона.

В Пентагоне уточнили, что этот военный пакет является тридцать девятым решением администрации Байдена о выделении Украине оружия из складов Министерства обороны от августа 2021 года.

"Он включает ключевые средства для поддержки украинских противовоздушных сил, которые мужественно защищают украинских солдат, гражданское население и критически важную инфраструктуру в условиях непрерывных воздушных ударов России, от которых гибнут мирные жители по всей Украине. Он также включает артиллерию, противотанковые средства и боеприпасы, в том числе десятки миллионов патронов для стрелкового оружия", — говорится в сообщении.

Список вооружений, которые США передают Украине:

  • Дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;
  • Ракеты AIM-7 для противовоздушной обороны;
  • ЗРК Avenger;
  • Зенитные комплексы Stinger;
  • Дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 105-мм танковые боеприпасы;
  • Высокоточные авиационные боеприпасы;
  • Авиационные ракеты Zuni;
  • боеприпасы для беспилотных авиационных систем;
  • Противотанковые комплексы АТ-4;
  • Более 30 миллионов боеприпасов к стрелковому оружию;
  • Оборудование и разминирование;
  • взрывные боеприпасы для разминирования местности;
  • Приборы ночного видения;
  • Запчасти, генераторы и другое полевое оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи", — говорится в сообщении.

Напомним, американский президент Джо Байден 21 мая объявил военный пакет помощи Украине на 375 млн долларов.

9 мая США объявили о пакете военной помощи Украине на 1,2 млрд долларов. Он предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине, то есть вооружение передадут не со складов Министерства обороны США, а закажут у производителей.

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Дата публикации
Просмотры
2266
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