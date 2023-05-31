Ракеты Zuni, ЗРК Avenger и боеприпасы к Patriot: США объявили о пакете военной помощи Украине

Новое оружие будет передано из запасов США.
В среду, 31 мая, США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в 300 млн долларов. В него вошли системы ПВО и боеприпасы.
Об этом идет речь на сайте Пентагона.
В Пентагоне уточнили, что этот военный пакет является тридцать девятым решением администрации Байдена о выделении Украине оружия из складов Министерства обороны от августа 2021 года.
"Он включает ключевые средства для поддержки украинских противовоздушных сил, которые мужественно защищают украинских солдат, гражданское население и критически важную инфраструктуру в условиях непрерывных воздушных ударов России, от которых гибнут мирные жители по всей Украине. Он также включает артиллерию, противотанковые средства и боеприпасы, в том числе десятки миллионов патронов для стрелкового оружия", — говорится в сообщении.
Список вооружений, которые США передают Украине:
- Дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;
- Ракеты AIM-7 для противовоздушной обороны;
- ЗРК Avenger;
- Зенитные комплексы Stinger;
- Дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 105-мм танковые боеприпасы;
- Высокоточные авиационные боеприпасы;
- Авиационные ракеты Zuni;
- боеприпасы для беспилотных авиационных систем;
- Противотанковые комплексы АТ-4;
- Более 30 миллионов боеприпасов к стрелковому оружию;
- Оборудование и разминирование;
- взрывные боеприпасы для разминирования местности;
- Приборы ночного видения;
- Запчасти, генераторы и другое полевое оборудование.
"Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи", — говорится в сообщении.
Напомним, американский президент Джо Байден 21 мая объявил военный пакет помощи Украине на 375 млн долларов.
9 мая США объявили о пакете военной помощи Украине на 1,2 млрд долларов. Он предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине, то есть вооружение передадут не со складов Министерства обороны США, а закажут у производителей.
Читайте также:
- Важные доклады Буданова и Малыша: Зеленский провел в Одессе выездное заседание Ставки
- Ракеты в РФ не закончатся никогда: эксперт рассказал, хватит ли сил украинской ПВО
- "Боятся сопротивления, как огня": в Мелитополе оккупанты ищут "террористов" среди гражданских