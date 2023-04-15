"Рамштайн - 11": Игнат рассказал, какое оружие ожидает Украина

Сейчас на поле боя идет война на истощение.

Украина ожидает заседания Контактной группы по обороне Украины, на котором рассмотрят решение о передаче истребителей F-16.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости".

"Ожидаем от следующего "Рамштайна" хороших новостей все же о самолетах. Нам нужно решение для того, чтобы мы делали определенные шаги по обучению пилотов, техников, в целях боевого управления. Будет решение, тогда будем отсчет месяцев, когда произойдет сама передача и постановка на вооружение самолетов F-16", – сказал Игнат.

По его словам, сейчас на поле боя идет война на истощение.

"И хорошо, что в этой войне нас поддерживает столь большое количество стран, развитых стран, в которых большой ВВП, большие военные мощности", — подчеркнул Игнат.

Он считает, что Запад, наверное, не был готов к таким расходам в плане техники и вооружения, чтобы так быстро помогать Украине сейчас мощности поставок наращиваются.

Игнат добавил, что о поставках батарей NASAMS объявлено Норвегией и США, и они понемногу будут поступать в Украину.

Напомним, одиннадцатое заседание Контактной группы по обороне Украины формата "Рамштайн" состоится 21 апреля на военно-воздушной базе в Германии. Возглавит личную встречу Контактной группы по обороне Украины глава Минобороны США Ллойд Остин.

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