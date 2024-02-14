"Рамштайн-19": Остин сделал заявление о поддержке Украины

Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что Америка вместе с другими участниками "Рамштайна" поддерживают Украину и будут держаться, пока держатся украинцы.

Об этом сообщает Минобороны США.

"Но сейчас я уверен больше, чем когда-либо, – я знаю, что и вы тоже – эта контактная группа полна решительности и непоколебима. США остаются с Украиной, и будут поддерживать Украину в борьбе против путинской империалистической агрессии. Украина не сдастся, не сдадимся и мы", — сказал Остин.

Напомним, западный аналитик ответил, как Трамп "может закончить войну в Украине всего за день" и почему это опасно.

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