"Рамштайн-19": Остин сделал заявление о поддержке Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин на "Рамштайне-19" сделал заявление о поддержке Украины.
Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что Америка вместе с другими участниками "Рамштайна" поддерживают Украину и будут держаться, пока держатся украинцы.
Об этом сообщает Минобороны США.
"Но сейчас я уверен больше, чем когда-либо, – я знаю, что и вы тоже – эта контактная группа полна решительности и непоколебима. США остаются с Украиной, и будут поддерживать Украину в борьбе против путинской империалистической агрессии. Украина не сдастся, не сдадимся и мы", — сказал Остин.
Напомним, западный аналитик ответил, как Трамп "может закончить войну в Украине всего за день" и почему это опасно.
Читайте также ведущие новости дня:
- Охота на "Цезаря Куникова": все подробности ликвидации российского десантного корабля
- "Мы должны быть начеку": Жданов предупредил, когда Россия может нанести массированный ракетный удар
- Россияне намеренно преувеличивают потери ВСУ при ударе вблизи Селидового – ISW