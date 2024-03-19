"Рамштайн-20": Остин сделал заявление о войне в Украине

Ллойд Остин высказался о войне в Украине.
Министр обороны Ллойд Остин подчеркнул, что США не дадут Киеву проиграть войну против России.
Об этом он сказал 19 марта в начале заседания Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн-20", которое проходит на авиабазе в Германии, пишет УНИАН.
"Сегодня наше послание четкое — Соединенные Штаты не позволят Украине потерпеть поражение. Эта коалиция не позволит Украине потерпеть поражение. И свободный мир не позволит Украине проиграть", — подчеркнул Остин.
Ллойд Остин также напомнил, что на прошлой неделе США объявили о дополнительной помощи безопасности для Украины объемом в 300 миллионов долларов.
"Это чрезвычайное мероприятие в поддержку насущных потребностей Украины относительно противовоздушной обороны, артиллерии и противотанковых возможностей", — добавил он.
Напомним, Сырский рассказал Ллойду Остину об изменениях в важнейших направлениях.
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