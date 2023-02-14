"Рамштайн-9": генсек НАТО рассказал, какие вопросы будут рассмотрены на сегодняшнем заседании

Столтенберг заявил, что НАТО должны ускорить передачу оружия для ВСУ, чтобы россияне не получили преимуществ на поле боя.
Сегодня, 14 февраля, на заседании Контактной группы по обороне Украины обсудят, в частности, обеспечение Украины необходимыми боеприпасами.
Об этом генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг сказал во время брифинга.
Генсек НАТО подчеркнул, что поддержка Украины со стороны стран-членов НАТО необходима и важна.
"Министры обороны НАТО встретятся в критическое время для безопасности. На следующей неделе будет первая годовщина ужасной войны против Украины — полномасштабного вторжения России в Украину. Мы не видим признаков, что президент Путин готовится к миру. Мы видим противоположность. Он готовится к большей войне, к новых наступлений и атак", — сказал Столтенберг.
Столтенберг отметил, что речь идет прежде всего о необходимости обеспечения большего количества боеприпасов для Украины со стороны стран-членов.
"Мы позже сегодня встретимся в рамках Контактной группы, возглавляемой Соединенными Штатами, и рассмотрим срочные потребности для усиления поддержки Украины", — сказал Столтенберг.
Он добавил, что на заседании министров обороны НАТО будут согласованы новые долгосрочные руководящие принципы по оборонному планированию с целью укрепления политики сдерживания и обороны Альянса.
Рамштайн — 9
Министр обороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин уже прибыли на заседание Контактной группы по обороне Украины в формате " Рамштайн ", где сегодня будет обсуждаться выделение новой помощи Украине.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе перед двухдневным заседанием министров обороны стран Альянса в формате " Рамштайн", которое повторное наступление России на Украину уже началось. Поэтому страны НАТО должны ускорить передачу оружия для ВСУ, чтобы россияне не получили преимуществ на поле боя.
В то же время министр обороны США Ллойд Остин перечислил страны, которые начали подготовку к передаче Украине боевых танков Leopard 2 или пообещали их предоставить.
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