"Рамштайн" без США: стала известна дата следующего заседания группы

Ожидается, что участники обсудят дальнейшую военную помощь Украине, в частности, поставки боеприпасов, артиллерии и систем противовоздушной обороны.

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн состоится 12 февраля, но на этот раз без традиционного руководства США. Председательствовать будет Великобритания.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на свои источники.

Формат "Рамштайн" был начат весной 2022 года после полномасштабного вторжения России. Традиционно встречи возглавляют США, а именно министр обороны, однако на этом заседании координацию возьмет Лондон.

Ожидается, что участники обсудят дальнейшую военную помощь Украине, в частности, поставки боеприпасов, артиллерии и систем противовоздушной обороны.

Напомним, что 14 – 16 февраля также должна состояться Мюнхенская конференция, во время которой представят стратегию президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине.