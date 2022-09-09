"Рамштайн работает, чтобы Украина могла защищаться": какое оружие и сколько договорились предоставить ВСУ страны Европы и США

Снаряды для «Хаймарс», гаубицы, боеприпасы для них – и это не полный перечень нового пакета военной помощи Украине от Соединенных Штатов.

Глава Пентагона накануне снова собрал партнеров и союзников на военной базе Рамштайн, где советовались, в чем нуждается Украина, и пообещали долгосрочную поддержку, отмечает для ТСН корреспондентка «Радио Свобода» Зоряна Степаненко.

Место их пятой встречи – американская авиабаза Рамштайн – то же, что и впервые в этом формате, когда союзники и партнеры поняли: Россия переоценила свою военную мощь, рассчитывая покорить Киев. Следовательно, есть смысл вооружать Украину, чтобы она дала отпор агрессии.

Соединенные Штаты в оборонной помощи Украине не изменяют традициям, заданным на всех Рамштайн встречах. Глава Пентагона объявляет о новом пакете военной помощи. 675 миллионов на высокоточные снаряды для ракетных систем залпового огня «Хаймарс», 105-миллиметровые гаубицы, боеприпасы к ним, медицинские автомобили для украинской армии, приборы ночного видения, противотанковое и стрелковое оружие. И отмечает – успехи украинской армии.

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Российские войска продолжают жестоко обстреливать украинские города и мирное население ракетно-артиллерийским огнем. Но украинские силы начали свое контрнаступление на Юге своей страны, и они интегрируют возможности, которые мы все предоставили, чтобы помочь себе бороться и вернуть свою суверенную территорию», – говорит министр обороны США Ллойд Остин.

«Хаймарсы», которые Украина уже получила от США, помогли уничтожить четыреста целей противника, подсчитали в американском военном руководстве. Достаточно целенаправленная военная операция, – похвалил украинских солдат американский топ-генерал Марк Милли, отметив их – устойчивый прогресс. Тогда как у Москвы, говорит, "незначительные тактические успехи в разных частях восточной Украины".

«Российские линии связи и каналы поставок сильно напряжены. Это оказывает непосредственное влияние на способность россиян создавать и поддерживать боевую мощь. Российское командование и контроль в их штабах были нарушены. И они испытывают большие трудности с пополнением своих сил и компенсацией своих потерь», — говорит глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

О своем вкладе объявила во время встречи Норвегия: 160 ракет, которые пригодятся в борьбе как с наземными, так и с морскими целями. Также приборы ночного видения. Германия готова делиться зимней одеждой – кстати, запрос на нее Украина недавно отправляла в НАТО. И совместно с Нидерландами – обучать украинских саперов. «Я очень рада объявить, что мы собираемся совместно провести это обучение по разминированию, именно так, как только сказала моя коллега: научите инструкторов, также предоставите оборудование и убедитесь, что они смогут им воспользоваться. Это прямой ответ на украинский запрос», — отмечает министерка обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

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Украинский запрос, среди прочего, содержал и квадрокоптеры, системы противовоздушной и противоракетной обороны, а главным образом — артиллерию, способную бить на расстояние более 80 километров — такой на фронте сейчас у армейцев нет. И после встречи накануне – на авиабазе в Германии – не появится, – сказал в комментарии «Радио Свобода» министр обороны Польши. "Украина постоянно оформляет запрос на дальнобойное оружие. И в определенном понимании успеха достигнут – «Хаймарсы» были доставлены. Думаю, мы должны Украине помочь. Но здесь решение за Соединенными Штатами. Надеюсь, они помогут в этом плане", – говорит министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Рамштайн работает, чтобы Украина могла защищаться, — подытожил пятую по счету встречу глава Пентагона. Добавив, что следует нацелиться на долгосрочную поддержку ее обороноспособности – обучение военных, модернизацию своей индустрии и партнеров. Украинцы платят за свободу жизнью, напомнил Остин. Но добавил, что ставки затрагивают всех, кто прилагается к борьбе, и они выходят далеко за линию фронта.

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