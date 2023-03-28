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Ранена женщина: в Сумской области произошло более 130 "прилетов" за сутки

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Ранена женщина: в Сумской области произошло более 130 "прилетов" за сутки

В Сумской области произошло 117 "прилетов" в сутки / Фото: Сумская ОВА

Оккупанты продолжают атаковать приграничные населенные пункты Сумской области.

В понедельник, 27 марта, захватчики обстреляли шесть общин Сумской области. Россияне били из минометов, артиллерии, гранатометов и противотанкового комплекса. В регионе зафиксировали 18 обстрелов и более 130 "прилетов".

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Белопольская община: россияне били из минометов и гранатометов. Ранена гражданская женщина, которая ехала на транспорте из города Белополье в село Рыжевка. Пострадавшую госпитализировали;
  • Шалыгинская община: враг совершил артиллерийский обстрел. Поврежден частный жилой дом.
  • Эсманская община: минометные обстрелы;
  • Краснопольская община: обстрелы из противотанкового ракетного комплекса, минометов и артиллерии;
  • Середино-будская община: артиллерийский обстрел;
  • Великописаревская община: обстрел из минометов.

Напомним, захватчики совершили очередную ночную атаку дронами. Взрывы звучали в ряде областей, есть повреждения в Киеве. ТСН.ua собрал все подробности удара российских беспилотников по территории Украины.

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Дата публикации
Просмотры
13
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