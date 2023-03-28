Ранена женщина: в Сумской области произошло более 130 "прилетов" за сутки

В понедельник, 27 марта, захватчики обстреляли шесть общин Сумской области. Россияне били из минометов, артиллерии, гранатометов и противотанкового комплекса. В регионе зафиксировали 18 обстрелов и более 130 "прилетов".

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Белопольская община: россияне били из минометов и гранатометов. Ранена гражданская женщина, которая ехала на транспорте из города Белополье в село Рыжевка. Пострадавшую госпитализировали;

Шалыгинская община: враг совершил артиллерийский обстрел. Поврежден частный жилой дом.

Эсманская община: минометные обстрелы;

Краснопольская община: обстрелы из противотанкового ракетного комплекса, минометов и артиллерии;

Середино-будская община: артиллерийский обстрел;

Великописаревская община: обстрел из минометов.

Напомним, захватчики совершили очередную ночную атаку дронами. Взрывы звучали в ряде областей, есть повреждения в Киеве. ТСН.ua собрал все подробности удара российских беспилотников по территории Украины.

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