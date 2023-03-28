Ранена женщина: в Сумской области произошло более 130 "прилетов" за сутки

Оккупанты продолжают атаковать приграничные населенные пункты Сумской области.
В понедельник, 27 марта, захватчики обстреляли шесть общин Сумской области. Россияне били из минометов, артиллерии, гранатометов и противотанкового комплекса. В регионе зафиксировали 18 обстрелов и более 130 "прилетов".
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.
- Белопольская община: россияне били из минометов и гранатометов. Ранена гражданская женщина, которая ехала на транспорте из города Белополье в село Рыжевка. Пострадавшую госпитализировали;
- Шалыгинская община: враг совершил артиллерийский обстрел. Поврежден частный жилой дом.
- Эсманская община: минометные обстрелы;
- Краснопольская община: обстрелы из противотанкового ракетного комплекса, минометов и артиллерии;
- Середино-будская община: артиллерийский обстрел;
- Великописаревская община: обстрел из минометов.
Напомним, захватчики совершили очередную ночную атаку дронами. Взрывы звучали в ряде областей, есть повреждения в Киеве. ТСН.ua собрал все подробности удара российских беспилотников по территории Украины.
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