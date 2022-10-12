Раненая в Никополе 6-летняя девочка получила ампутацию обеих ног

Пострадавшая находится в стабильном состоянии, ей понадобятся операция, лечение и протезирование.

Раненая во время российского обстрела Никополя (Днепропетровская область) 6-летняя девочка получила травматическую ампутацию обеих нижних конечностей.

Об этом "Суспільному" сообщили в больнице, в которую госпитализировали ребенка.

В дальнейшем девочке понадобится операция, реабилитация и протезирование.

"Ребенку планируется дальнейшее и хирургическое лечение, и реабилитация и, возможно, потребуется протезирование", — отметил врач.

Пострадавшая в стабильном состоянии. Известно, что мама девочки также получила тяжелые ранения. О ее состоянии здоровья пока ничего не известно.

Напомним, в ночь на 12 октября российская армия нанесла удар по Никополю Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии. В результате были ранены три человека, среди них ребенок.

Массированная ракетная атака продолжается: Никополь обстреляли из запрещенного оружия

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