Раненая в Никополе 6-летняя девочка получила ампутацию обеих ног

Пострадавшая находится в стабильном состоянии, ей понадобятся операция, лечение и протезирование.
Раненая во время российского обстрела Никополя (Днепропетровская область) 6-летняя девочка получила травматическую ампутацию обеих нижних конечностей.
Об этом "Суспільному" сообщили в больнице, в которую госпитализировали ребенка.
В дальнейшем девочке понадобится операция, реабилитация и протезирование.
"Ребенку планируется дальнейшее и хирургическое лечение, и реабилитация и, возможно, потребуется протезирование", — отметил врач.
Пострадавшая в стабильном состоянии. Известно, что мама девочки также получила тяжелые ранения. О ее состоянии здоровья пока ничего не известно.
Напомним, в ночь на 12 октября российская армия нанесла удар по Никополю Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии. В результате были ранены три человека, среди них ребенок.
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