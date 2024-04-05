"Мне повезло": раненая журналистка ТСН вышла на связь и рассказала об обстреле (видео)

В пятницу, 5 апреля, россияне дважды обстреляли Запорожье. Во время повторного обстрела журналистка ТСН Кира Овес получила ранение. Это произошло, когда медийщики снимали последствия предыдущего удара по городу.

"На самом деле я себя чувствую хорошо, но как мне говорят мои знакомые, что завтра меня догонит то, что сегодня должно было быть", — рассказала журналистка.

По ее словам, когда произошел повторный обстрел, съемочная группа работала, снимала последствия вражеских попаданий, выбитые окна и обломки.

"Я вам не передам словами, как это было, потому что ты слышишь свист, ты слышишь грохот, и оно просто где-то взрывается. Мы сразу побежали с места, там оказали мне первую помощь полицейские, впоследствии мы узнали, уже прямо там на месте, что ранения получила моя коллега. Она сейчас в больнице, врачи ничего не говорят о ее состоянии. Знаю, что она на операции, пока вот так", – добавила Кира Овес.

На вопрос о состоянии других пострадавших журналистка рассказала, что некоторым людям повезло – они получили незначительные ранения и не нуждаются в госпитализации.

"Тех, что я видела в больнице, которые рядом со мной сидели — они плюс-минус в таком же состоянии, как я. Кто-то отказывается от больничных... У всех перемотанные головы, у кого-то побиты руки, ноги, лицо. Вот у меня тоже теперь два шва и выбритый висок, но вообще очень мне повезло", – поделилась Кира.

Напомним, по информации местных властей, 5 апреля враг дважды атаковал Запорожье посреди дня. Первый удар унес жизни двух человек и ранил шестерых.

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