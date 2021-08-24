Ранения несовместимое с жизнью: на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий

Ранения несовместимое с жизнью: на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников.

23 августа 2021 в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников.

Об этом информирует оперативно-тактическия группировкя "Восток" в сообщении в Facebook.

Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью.

"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины ", — говорится в сообщении.

Действия российских оккупантов раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не соблюдает действующих договоренностей.

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