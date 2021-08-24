Ранения несовместимое с жизнью: на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников.
23 августа 2021 в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников.
Об этом информирует оперативно-тактическия группировкя "Восток" в сообщении в Facebook.
Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью.
"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.
На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины ", — говорится в сообщении.
Действия российских оккупантов раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не соблюдает действующих договоренностей.
Читайте также:
- В квартиру влетело два снаряда: в Днепре спасли мужчину, дом которого попал под обстрел на Донбассе (видео)
- На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военный
- Россия является участницей войны и возможны ли прямые переговоры с боевиками: что сказала Меркель о Донбассе