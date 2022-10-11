Раненных более сотни: в полиции назвали количество жертв массированных обстрелов РФ по Украине

В результате бомбардировок РФ за 10 октября повреждено 199 объектов инфраструктуры Украины.

Об этом глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил во время прямого эфира телемарафона.

"Сейчас 19 погибших и 108 человек, получивших ранения. Среди этих людей — наши сотрудники полиции. Один погиб, несколько полицейских получили ранения: и в Киеве, и в других областях. Могу подтвердить, что повреждено 199 объектов. Из них 46 – это частные дома, 30 – многоквартирные дома, 98 других объектов, в том числе школы, больницы и детские сады", — сообщил Клименко.

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Глава Нацполиции отметил важность соблюдения гражданами правил безопасности, в частности, реагировать на сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытие в случае ее объявления.

"Только в этом случае мы можем максимально сохранить здоровье и жизнь наших людей. И вчерашний день тому подтверждение. Вчерашние удары были направлены на гражданскую, критическую инфраструктуру и просто мирных граждан", — сказал он.

Клименко добавил, что после массированных обстрелов усилены полицейские патрули, в частности, в вечернее время. По его словам, это сделано для того, чтобы при отсутствии света граждане могли связаться со своими родными и близкими.

Напомним, в результате ракетной атаки РФ 10 октября в Киеве погиб врач Охматдета Оксана Леонтьева. Женщина как раз ехала на работу, когда одна из российских ракет унесла у нее жизни и сделала ее 5-летнего ребенка сиротой.

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