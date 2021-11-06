Раненный и обстрелы из запрещенного вооружения: ситуация на Донбассе по состоянию на утро 6 ноября

За сутки боевики восемь раз открывали огонь по украинским военным.
В течение пятницы, 5 ноября, на передовой на Донбассе поддерживаемые Россией боевики восемь раз обстреляли украинские позиции, в шести случаях из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В ночь на субботу, 6 ноября, обошлось без обстрелов.
Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.
"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — удовлетворительное", — говорится в сообщении.
Где на Донбассе 5 ноября произошли обстрелы боевиков:
- Возле Прицепыловки и Катериновки – из минометов калибра 120 мм.
- В направлении Болотеного и Луганского – из минометов калибра 82 мм.
- В сторону Крымского – из минометов калибра 82 мм и 120 мм.
- Вблизи Лебединского – из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
- Недалеко от Талаковки — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
- В районе Золотого-4 – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", — отметили в штабе ООС.
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