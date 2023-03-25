Раненую на фронте овчарку спас украинский пограничник: трогательное видео

Во время боев в Донецкой области собака получила ранения головы, шеи и лап.

Немецкая овчарка, которую назвали Джессика, нашла убежище у украинских защитников на передовой. Собака пришла на позиции пограничников, когда они только начали их обустраивать.

Об этом рассказали в Государственной пограничной службе Украины, опубликовав трогательное видео.

Воины заботились об овчарке, как о своем новом боевом товарище, делились с ней пайками.

“Вместе с Джессикой несли службу на позициях. Всегда была рядом. Она очень благодарная и умная собака. Предупреждала об опасности и пряталась вместе с бойцами во время обстрелов”, – рассказал пограничник Олег.

Как-то бойцы попали под плотный вражеский обстрел, во время которого собака из-за дыма и огня потеряла ориентир и не успела спрятаться в безопасное место. Позже выяснилось, что она получила ранения головы, шеи и лап.

Олег сначала самостоятельно лечил собаку, а затем ему удалось вывезти ее из передовой. Ранения быстро зажили и сегодня Джессика снова в хорошей форме и прекрасно себя чувствует.

Напомним, ранее в Запорожье из-под завалов дома, в который россияне попали ракетой, спасли собачку по прозвищу Мира. Животное одиноко сидело в разрушенном здании почти двое суток.

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