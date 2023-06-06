Раненые украинские военные получат от государства работу: Зеленский рассказал о деталях

Раненым украинским военным нужны новые вакансии. Государство должно дать им работу, они должны служить государству.

Об этом во время пресс-конференции 6 июня сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

“Я уже обращался с этим к командующим наших военных, и в Генштаб, и в главком. Вакансий у них очень много. У командиров есть вакансии, есть вакансии в армии. Надо попросить этих людей, находить им место, ту или иную работу. Конечно, если какой-то наш герой, если у него нет конечности и он потерял его ради нашего государства, государство должно ему дать соответствующую работу, которую этот человек может выполнять. И этот человек будет зарабатывать деньги. Мне кажется, что это важно”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также добавил, что с военными, с которыми он общался, хотят вернуться и иметь работу.

“А их работа – служить государству. Если он не может из-за травм стрелять, он должен иметь другую работу. Надо человека либо не держать в армии и дать возможность найти работу, либо дать ему возможность зарабатывать в армии. Мне кажется, что мое предложение дать возможность лучше, чем просто человека выбросить на улицу. Я считаю, что не требуется никаких законов, чтобы человека вернуть в армию. Чтобы дать работу, чтобы она была в командном пункте или еще чем занималась. Не обязательно быть на первой линии фронта и воевать”, — сказал президент.

Напомним, что Зеленский оценил потери Украины и РФ в Бахмуте.

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