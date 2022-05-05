"Раненые умирают в страшных мучениях": защитники ''Азовстали'' просят президента и мировое сообщество спасти людей (видео)

На "Азовстали", где продолжаются бои защитников Украины с путинской армией, в страшных муках от ненадлежащего лечения умирают украинские воины.

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар призывает мировое сообщество и, в частности, Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского, спасти раненых украинских военных, которые на территории "Азовстали" испытывают страшные мучения от тяжелых ран, полученных во время боев с оккупантами, и отсутствия медпомощи.

Об этом он сказал в видеообращении.

По его словам, продолжаются третьи сутки с тех пор, как на "Азовсталь" удалось прорваться российским оккупантам, а украинские воины вступили с ними в тяжелые кровопролитные бои. Он подчеркнул, что защитники Мариуполя "уже 71 день сражаются наедине с превосходящими силами противника".

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"Да, черт возьми, проявляют такую выдержку и героизм, что страна должна знать, что значит быть верным родине. Россияне в очередной раз нарушили обещания по поводу перемирия и не дали возможности эвакуировать гражданских лиц, которые продолжают скрываться от обстрелов на заводе", — заявил он.

Заместитель командира полка "Азов" продолжил: "Призываем мировое сообщество эвакуировать гражданских и лично обращаюсь к Верховному Главнокомандующему позаботиться о раненых солдатах, которые в страшных муках умирают от ненадлежащего лечения. Дайте возможность забрать тела воинов, чтобы украинцы смогли попрощаться со своими героями. образом на критическую ситуацию, в которой противник не соблюдает никаких нравственных норм, конвенций или законов, уничтожая людей на глазах у всего мира, руководствуясь вседозволенностью и безнаказанностью!".

Напомним, что во время боев за "Азовсталь" погибла психолог из Львовской области.

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