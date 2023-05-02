Раненые военные будут назначаться на другие должности: в Минобороны сообщили детали

Анна Маляр отметила, что вакансий в ВСУ сегодня в десятки раз больше, чем раненых, которые сейчас ждут назначения.
Раненых военных, которые не могут выполнять боевые задания и выведены в распоряжение командиров, будут назначаться на другие должности в ВСУ.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"Война усложнила все, что функционировало в ВСУ до большого вторжения. Вот, собственно, стандартная процедура – назначить раненого после лечения на должность, которую тот в состоянии занимать, во время войны стала для боевых командиров непростой. Потому что полномасштабная война диктует свои условия", – сказала она.
Заместитель министра отметила, что вакансий в ВСУ сегодня в десятки раз больше, чем раненых, которые сейчас ждут назначения.
По словам Маляр, в скором времени будут реализованы конкретные решения, в частности, готовится соответствующее распоряжение Главнокомандующего ВСУ, и это должно решить вопрос тех, кто сейчас ждет назначения.
"Также готовятся изменения системного характера к Приказу 402 Минобороны и законодательству", — добавила представительница Минобороны.
Напомним, ранее в ВСУ заявили, что украинское контрнаступление уже началось "небольшими шагами".
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