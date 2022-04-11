Раненых российских солдат агитируют возвращаться на войну — разведка

Госпитали РФ сейчас переполнены военными, участвовавшими в боевых действиях в Украине, с ранениями разной тяжести.

Раненых российских солдат агитируют возвращаться на войну против Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Оккупанты усиливают антиукраинскую антизападную пропаганду в российских военных медицинских учреждениях. Для этого военно-политическое управление восточного военного округа РФ требует организовать "проведение военно-политического информирования о ходе демилитаризации и денацификации Украины с использованием специального выпуска газеты "Комсомольская правда", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские госпитали переполнены военнослужащими, участвовавшими в боевых действиях на территории Украины, с ранениями разной тяжести.

"Большинство из них не желают возвращаться в зону боевых действий. Эту ситуацию российские пропагандисты пытаются переломить с помощью спецвыпуска "Комсомольской правды". В нем размещены постановочные фотографии радости "освобожденных украинцев", материалы о "фейковости" мировой прессы и о поддержке россиян войны против Украины", — добавили в разведке.

Напомним, разведка опубликовала имена и адреса россиян, которые убивали украинцев в Киевской области.

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