Раненых "вагнеровцев" оставляют умирать на полях: Россия считает потери под Бахмутом тысячами

Армия агрессорки России в своих попытках захватить Бахмут в Донецкой области теряет убитыми тысячи военных. Более того — наемников "Вагнера" враг вообще оставляет на полях.

Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Гештаба ВСУ Алексей Громов.

Отмечается, что наибольшая часть артиллерийских подразделений РФ сосредоточена именно на Бахмутском направлении. По словам Громова, на захват города оккупанты бросили наиболее подготовленные части и подразделения регулярных войск, а также штурмовые отряды "вагнеровцев".

Представитель Вооруженных сил отмечает, что в своих желаниях продвинуться вперед на Бахмутском направлении россияне не считают ни потери людей, ни потери техники и вооружения.

"Количество убитыми в боях за Бахмут оккупанты считают тысячами, а наемников вообще не считают целесообразным эвакуировать, приемлемым для врага является то, что раненых "вагнеровцев" они сознательно оставляют умирать на полях, живых там назад не пускают", — заявил Громов.

Напомним, владелец "Вагнера" Евгений Пригожин в очередной раз пожаловался на нехватку боеприпасов и показал фотографию горы трупов своих погибших боевиков. По его словам, это лишь часть "вагнеровцев", погибших под Бахмутом за один день.

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