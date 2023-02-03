Раненых вывозили КамАЗами: под Мелитополем уничтожена военная база россиян

В Мелитопольском районе была уничтожена нефтебаза, на территории которой ВС РФ размещали личный состав и боевую технику.

Об этом сегодня, 3 февраля, в эфире национального телемарафона сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

В частности, городской голова прокомментировал масштабный "хлопок", который произошел днем ранее в захваченной Новобогдановке. По его словам, взрывы в районе были настолько сильными, что слышали жители самого Мелитополя.

Иван Федоров уточнил, что масштабный "хлопок" в Новобогдановке произошел в результате прилета снарядов.

"Было ярко на территории нефтебазы, где россияне обустроились вместе с техникой. По информации местных, пылало там долго. Также, по предварительным данным, громко было и на территории одного из мелитопольских предприятий в южной части города, где оккупанты обустроили себе базу", — сказал мэр Мелитополя.

В результате нескольких взрывов, по словам Федорова, потери ВС РФ ранеными исчисляются сотнями. Мэр уточнил, что на территории нефтебазы горючего не было, поскольку его давно разворовали.

"О потерях после этих взрывов могут констатировать несколько фактов. Первый: вчера на территорию Приазовья, там, где они захватили одно из наших учреждений и организовали госпиталь, привезли восемь КамАЗов "300-х". То есть это сотни раненых, которых они насыпью привезли", — добавил Федоров.

Ситуация в Мелитополе

Российские военные еще в начале полномасштабной войны против Украины захватили Мелитополь Запорожской области. Сейчас оккупанты превратили город в военную базу и используют для ударов по неоккупированной части Украины.

Бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес считает, что для деоккупации Мелитополя следует прекратить движение российской логистики через Мариуполь и Мелитополь в Крым.

Секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко заявлял, что Запорожское направление – ключевое и для ВСУ, и для врага. По словам нардепа, если украинские силы пойдут там в наступление и разрежут войска противника в направлении Мелитополь-Бердянск, это существенно усложнит обеспечение оккупантов в Крыму.

Взрывы в Мелитополе, военная база россиян, украинцы сопротивляются - Иван Федоров

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