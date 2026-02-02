Раненый боец вышел из плена и захватил двух оккупантов: детали героической операции

Боец ВСУ / © Associated Press

Реклама

23 января 2026 года в районе Константиновки двое военнослужащих 5 батальона 112 ОБр ТрО, Игорь Максимчук (Хмель) и Владимир Александров (Позитив), попали в засаду во время выхода к точке по посылкам.

Детали сообщает прессслужба 112 ОБр ТрО.

"Хмель", командир миномета, получил пулевое ранение в грудь, а "Позитив" был ранен в ногу и не мог самостоятельно передвигаться. Российские оккупанты затащили обоих в дом, а впоследствии заставили "Позитив" сообщить командованию, что он тяжело ранен.

Реклама

В последующие дни командование батальона планировало эвакуацию и продолжало сбрасывать медикаменты и посылки, считая, что бойцы остаются ранеными. 24 января пехотная группа батальона зафиксировала врага рядом, после чего FPV-дроны нанесли удар по позиции.

На фото — часть бойцов, участвовавших в спасательной операции. / © Минобороны Украины

Вечером ”Позитив” вышел на связь и сообщил, что двое окупантов сбежали, а еще двое остались ранеными. В это время он смог убедить двух россиян сдаться и готовился к выходу на эвакуацию.

В течение нескольких дней готовили операцию: сбрасывали медикаменты, ноши, еду и теплую одежду, планировали маршрут. 29 января на промежуточную точку вышел запасной НРК "Тарган 3К", а утром стартовал основной НРК "РЫСЬ PRO" вместе с эвакуационной группой из четырех военных 5 батальона.

Во время выхода "Позитив" и двое пленных двигались вместе, но один из пленных погиб от удара по НРК. "Позитив" и второй пленник скрылись в здании, а на следующий день их эвакуировали с помощью НРК в относительно безопасную зону, где "Позитиву" оказали медицинскую помощь. У него раздроблена тазовая кость и поврежден сустав, состояние стабильное. Пленный россиянин передан для допроса.

Реклама

Операция стала возможной благодаря слаженной работе более 30 человек 5 батальона 112 ОБр ТрО: операторов БПЛА, НРК (Крава, Бен, Терминатор), медиков, техников, разведчиков, эвакуационной группы и командиров минометных подразделений.

К сожалению, судьба Игоря Максимчука (Хмель) пока неизвестна. Он отмечен орденом "За мужество" III степени и заслужил уважение за выполнение задач с честью и достоинством.

Командование и бойцы бригады выражают безграничную благодарность всем, кто присоединился к операции.

Ранее младший сержант первого корпуса "Азов" Нестор Барчук рассказал, почему Россия крайне редко соглашается на обмен военнопленных из подразделения "Азов".