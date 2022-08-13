Раненый скот, разрушенные дома и водопровод: по Сумщине зафиксировано более 220 прилетов (фото)

Больше всего прилетов – почти полсотни – зафиксировано в Зноб-Новгородской громаде.

Российские оккупанты в течение дня обстреливали Сумщину.

В субботу, 13 августа, зафиксировано 223 прилета.

Больше всего прилетов – почти полсотни – зафиксировано в Зноб-Новгородской громаде.

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Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сегодня за день россияне совершили 15 обстрелов восьми пограничных громад области — Шалыгинской, Хотинской, Белопольской, Зноб-Новгородской, Эсманской, Новослободской, Буринской и Великописаревской. Зафиксировано 223 прилета", — отметил он.

К счастью, потерь среди людей нет. Но снова есть разрушения и раненый скот.

Шалыгинская громада : утренний обстрел, о котором уже писали, начался в 08:30 — 12 прилетов из ствольной артиллерии.

: утренний обстрел, о котором уже писали, начался в 08:30 — 12 прилетов из ствольной артиллерии. Хотинская громада : в 08.10 враг бил из минометов (8 прилетов) и пулеметов. После 9.00 было 6 прилетов из минометов, затем еще 2, а также пулеметные очереди, а в 9.50 – еще 20 минометных прилетов. Продолжился обстрел общины около 11.00: 4 прилета. Во второй половине дня минометный обстрел (17 прилетов) был уже с последствиями: после 14.00 в результате обстрела получило частичные повреждения домохозяйство: избитые крыша, пластиковые окна, двери дома и ворота; в деревне разорван водопровод, порванные электросети. Последствия будут устранены как можно скорее.

: в 08.10 враг бил из минометов (8 прилетов) и пулеметов. После 9.00 было 6 прилетов из минометов, затем еще 2, а также пулеметные очереди, а в 9.50 – еще 20 минометных прилетов. Продолжился обстрел общины около 11.00: 4 прилета. Во второй половине дня минометный обстрел (17 прилетов) был уже с последствиями: после 14.00 в результате обстрела получило частичные повреждения домохозяйство: избитые крыша, пластиковые окна, двери дома и ворота; в деревне разорван водопровод, порванные электросети. Последствия будут устранены как можно скорее. Зноб-Новгородская громада : с 09.30 происходил обстрел из ствольной артиллерии – 48 прилетов.

: с 09.30 происходил обстрел из ствольной артиллерии – 48 прилетов. Белопольская громада : с 10.30 россияне обстреливали из минометов территорию общества: 10 прилетов, а около 11.00 – был обстрел из САУ – 9 прилетов.

: с 10.30 россияне обстреливали из минометов территорию общества: 10 прилетов, а около 11.00 – был обстрел из САУ – 9 прилетов. Новослободская громада : с 10:13 происходил артобстрел общины: 24 прилета. А с 18.43 в результате обстрела из ствольной артиллерии (21 прилет) по окрестностям с. Мануховка повреждена линия электропередач, часть села без электроснабжения. В результате обстрела также ранен пасшийся на поле теленок.

: с 10:13 происходил артобстрел общины: 24 прилета. А с 18.43 в результате обстрела из ствольной артиллерии (21 прилет) по окрестностям с. Мануховка повреждена линия электропередач, часть села без электроснабжения. В результате обстрела также ранен пасшийся на поле теленок. Эсманская громада : с 15:28 зафиксирован ракетный обстрел из РСЗО "Град" — 15 прилетов.

: с 15:28 зафиксирован ракетный обстрел из РСЗО "Град" — 15 прилетов. Великописаревская громада : с 16:35 проходил минометный обстрел – 12 прилетов.

: с 16:35 проходил минометный обстрел – 12 прилетов. Буринская громада с 18:40 с территории РФ совершен артиллерийский обстрел – 15 прилетов.

Напомним, российские войска вечером 13 августа обстреляли жилые районы Николаева. В одном из районов вражеская ракета разорвалась прямо у дома.

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