Раненый в ягодицы Рогозин навсегда останется с осколком мины в теле

Помощник экс-главы "Роскосмоса" убеждает, что тот продолжает оставаться в Донецке.

Из тела экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина врачи не смогут извлечь осколок мины. Накануне Рогозин получил ранение в ягодицы во время банкета в оккупированном Донецке.

Об этом сообщил помощник экс-главы "Роскосмоса", пишут российские средства массовой пропаганды.

"Свое состояние Дмитрий Рогозин оценивает как удовлетворительное. Сейчас ему проводится очередная перевязка. По заключению врачей, попавший в позвоночник осколок мины невозможно изъять", — рассказал помощник.

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Он также проинформировал, что Рогозин решил не уезжать из Донецка, пока не стабилизируется состояние других раненых.

По словам помощника экс-председателя "Роскосмоса", после обстрела всех пострадавших развезли по разным больницам для их безопасности.

Напомним, российские СМП сообщили 21 декабря об обстреле гостиницы в Донецке, где жил Рогозин с группой советников-оккупантов. Экс-глава "Роскосмоса" получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколковое ранение ягодиц и проныкающее осколковое ранение левого бедра.

Также есть информация, что Рогозин был ранен при обстреле ресторана "Шеш-Беш", где тот праздновал свой день рождения.

Вместе с Рогозиным также был ранен коллаборант, так называемый "мэр" оккупированной Горловки Иван Приходько.

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