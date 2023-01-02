Раненый военный, дававший отпор "вагнеровцам" под Бахмутом, сыграл свадьбу: щемящая история героя

Украинский военный в упор встретился с врагом под Бахмутом и получил ранение, но, несмотря на это, выздоровел и наконец женился на любимой девушке.

Украинский военный Максим Степаненко воевал на позициях недалеко от Бахмута в Донецкой области и там давал отпор "вагнеровцам". Именно во время обороны города он получил ранение – летящяя в Максима вражеская пуля срикошетила об приклад автомата и это спасло жизнь бойца. Несмотря на все, украинский воин вернулся с фронта и сыграл свадьбу с невестой Анастасией.

О трогательной истории любви говорится в сюжете ТСН.ua.

На прикладе, который и спас жизнь Максиму, он выцарапал имя своей возлюбленной. Так, на оружии красуется надпись "Ярость Настюши".

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Отрекошетившая пуля зашла под руку и выбила кость, однако медики не просто спасли руку, а сделали еще и так шов, чтобы он не испортил витатуированный трезубец.

Максим встал на защиту Украины в первый день вторжения, хотя он не военный и не служил в армии. Так, утром 24 февраля он пошел в территориальную оборону – сначала отбивали Киев, затем его перебросили на Харьковское направление, далее – на Донецкое.

Их задача была держать свой сектор обороны. В промежутках между обстрелами он снимал видео – как с побратимом глубже вкапываются, как вражеская артиллерия их пыталась выбить. И как-то "вагнеровцы" лесополосами сумели прийти вплотную к их позициям.



"Собственно говоря, я с нашим "другом" встретился метрах в двух. Пуля влетела в приклад и она отрекошетила и зашла под руку", — рассказал Максим.

Хотя Максим еще восстановился не полностью, но сумел вырваться из больницы, чтобы пожениться с любимой Анастасией.



Отвезти женихов в ЗАГС приехал его сослуживец. Именно Ярослав вытаскивал раненого Максима из поля боя. Он тогда тоже получил ранение – в шею. И это все произошло в день рождения его жены.



В день свадьбы Максим в костюме, только без пиджака – раненая рука не пролезла. Возлюбленная Анастасия с букетом, в котором красуется бавовнык.

И хотя в ЗАГСе выключили свет, молодожены решили, что распишутся и без света. Невеста говорит – "да". Счастливых влюбленных объявили мужем и женой. На торжествах нет родителей молодоженов. Мамы пары – в Запорожье, а отец невесты на войне.

Однако журналистке ТСН.ua Инне Боднар удалось связаться с отцом Анастасии. Он попадал в кадр ТСН еще в мае, когда велись бои за села Запорожской области.

И именно тогда, когда отец благословляет молодоженов на счастливую жизнь, включают свет.

"Долгих лет жизни совместной. Вы у меня самые лучшие. Самые красивые", — приветствует папа молодоженов.