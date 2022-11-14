Раненый военный на костылях преодолевал 20-километровый марафон, чтобы собрать деньги на авто для побратимов

О подарке от Марка его побратимы еще не знают.

На Буковине раненый военный на костылях вызвался пройти минимарафон в 20 км, чтобы собрать деньги для своих побратимов, говорится в ТСН.

В одном из ожесточенных боев мужчина получил ранение в ногу, а пока лечится, решил помочь своему подразделению купить авто.

Военный Марко Черный каждые несколько километров пройденного пути выставлял на своей странице видеоотчеты. “Темп сейчас немного сбросим. Такое настроение просто прекрасно”, — говорит военный.

Стартовал со своего родного Кицманя и направлялся в Черновцы. Друзья говорят, что отказать раненого бойца от идеи марафона было невозможно, поэтому идут позади него, чтобы подстраховать.

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Бойца не остановило даже то, что после операции на ноге прошло меньше месяца. Все — для собратьев, с которыми воевал бок о бок и был вынужден оставить из-за травмы. Решил собрать для своего стрелкового батальона деньги на автомобиль. Пока идет свой марафон, просит пользователей Сети скидывать донаты. “Автомобили – это такая вещь, которая нужна постоянно, которых не хватает. Будучи в тылу, все равно война мысленно тебя не оставляет. Хочется быть полезным для Вооруженных сил, своим собратьям”, — убеждает Марко.

Как только началась великая война, Марко вернулся из Польши. Пошел добровольцем в военкомат и просился как можно скорее на передовую, хотя боевого опыта не имел. "На мою страну напал агрессор и отсиживаться в Польше у меня не было никакого морального права", — убежден он.

Нос службу в стрелковом батальоне и держал оборону Харьковщины. “На тех позициях, где мы были, враг с первых дней войны не просто окопался, они все, как говорится, залили бетоном. Когда все эти обстрелы из Белгорода, то над нашими головами пролетали все эти ракеты, тогда шли довольно упорные бои”, — рассказывает военный.

20 километров на костылях, чтобы собрать деньги для собратьев

Сейчас же самым ожесточенным вызовом для него было добраться до финиша. Но через пять часов минимарафона мужчина проверил банковский счет и не поверил глазам. “Все, можем сбор заканчивать. Такие эмоции переполняют, потому что эти люди – 171 тысяча 868 гривен”, – в слезах говорит Марко.

Это больше, чем Марко вообще надеялся собрать. Все средства боец передаст священнику, покупающему авто на передовую. О подарке от Марка его побратимы еще не знают. Сам участник марафона просится у врачей поскорее отпустить его на фронт, приближать победу.

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