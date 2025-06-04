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Рано или поздно это вопрос ядерного оружия: Билецкий про Украину после войны
Билецкий заявил, что у Украины есть все юридические и моральные права на ядерное оружие.
Демилитаризированная зона не гарантирует прекращения войны в Украине. Единственным гарантом мира и предохранителем от дальнейшей агрессии РФ является украинская армия и собственное вооружение, включая баллистическое и ядерное.
Такое мнение высказал Андрей Билецкий, командир Третьего Армейского Корпуса в интервью YouTube-каналу «ВІДДУШІВДУШУ».
«Поэтому очевидно, что единственный предохранитель для мира, безопасности и всего остального — это армия. Украинская — не английская, не французская армия — исключительно украинская армия. Это баллистика. И рано или поздно возникнет вопрос ядерного оружия — обязательный для нашей страны», — считает Билецкий.
Военный убежден, что у Украины есть все права на ядерное оружие: «юридические, практические, физические и моральные».
«Все остальное: демилитаризованные зоны, французские контингенты, договоренности Трампа — они нас ни от чего не спасут. Нас спасет только качественная полумиллионная украинская армия, которую мы там выстраиваем на новых ростках лучших подразделений, которая будет мировым топом. Я верю исключительно в армию», — подытожил командир Третьего Армейского Корпуса.
Ранее в МАГАТЭ предупредили о риске ядерной катастрофы в Украине из-за массированных обстрелов.