Рано или поздно начнут между собой спорить: Данилов рассказал, что в РФ — четыре разные армии

В России свои армии имеет собственно Шойгу, Кадыров, глава Росгвардии Золотов и руководитель ППК "Вагнера" Пригожин.

В России есть по меньшей мере четыре армии, не подчиняющиеся друг другу.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью журналистам.

"Но я могу сказать, что у (скандального главы Чечни) Кадырова есть своя собственная армия. Этот человек владеет собственной армией, которая не находится в подчинении армии, условно, (министра обороны РФ) Шойгу. У (владельца ЧВК "Вагнера") Пригожина есть своя собственная армия. У (руководителя Росгвардии) Золотова есть своя собственная армия. И есть армия, которая есть непосредственно в Шойгу. Как они будут между собой коммуникировать, как будут участвовать в тех или иных вещах, пока сложно сказать", – рассказал Данилов.

По его мнению, эти четыре армии между собой рано или поздно станут спорить между собой. В частности, секретарь СНБО уверен: когда армия Кадырова начнет убивать россиян на территории России – это только вопрос времени.

"Грызня" в Кремле

Ранее российский оппозиционер Илья Пономарев заявил, что среди "башен Кремля" появилась группа, желающая убрать военное руководство РФ, в частности – министра обороны Шойгу и секретаря Совета Безопасности РФ Патрушева.

В эту группу входят глава Чечни Рамзан Кадыров, олигарх, владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин, глава Росгвардии Виктор Золотов и первый заместитель главы Администрации Путина Сергей Кириенко.

Публичный "наезд" главы Чечни Кадырова и владельца ЧВК "Вагнера" Пригожина на Генштаб и Минобороны РФ подтверждают слова Пономарева об определенном союзе между ними. Это значит, что власть вождя Владимира Путина пошатнулась, убежден советник ОП Алексей Арестович.

Эксперт Олег Жданов, в отличие от Пономарева, говорил о существовании противоречий между Золотовым и Кадыровым.

Яркий намек Гиркина Пригожину, что его могут убить, тоже подтверждает эту версию. Гиркина связывают с ФСБ (именно из-за этого террориста не наказывают за критику военного командования РФ). А ФСБ тоже "воюет" с Минобороны и Генштабом, против которого якобы выступает тандем Пригожин-Кадыров.