"Раньше они точно не отвратятся": полковник спрогнозировал, когда россияне могут прибегнуть к новому наступлению

Россия может использовать зимний период для подготовки мобилизованных, но в ближайшее время новое наступление со стороны оккупантов вряд ли возможно.

Об этом заявил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан 24 каналу.

По его убеждению, наступления с Севера не будет, по меньшей мере, до весны. Он объяснил, что российским оккупационным силам нужно укреплять фронт на Юге, где они боятся прорыва украинской армии. А это участок до тысячи километров.

"К весне они этим будут точно заниматься, ни на что другое россияне точно не отвратятся. Любое снятие войск или неподкрепление их на Юге, оставит это направление фронта для россиян в небоеспособном состоянии. ВСУ непременно этим воспользуются", — высказался военный эксперт.

Полковник запаса отметил, что мобилизованные не готовы выполнять боевые задания. Их могут бросить на фронт, чтобы ускорить "ротационные моменты". Но, как говорит эксперт, если потребность в живой силе они закрыть могут, то в технике нет.

"Но техникой подкрепить это не могут. Сейчас выходя на передовую, россияне попадают под наш огонь, гибнут и уходят", – отметил Свитан.

Кроме того, он указал, что сейчас все больше россиян гибнет в Украине. Впрочем, по его мнению, чтобы "перемолоть" весь российский мобилизационный ресурс, украинским защитникам следует ликвидировать 1000 – 1500 кафиров в день.

Впрочем, эксперт не исключает, что россияне могут подготовить стрелковые роты. Для этого им понадобится всего 2-3 месяца.

Напомним, демографы говорят, что война, развязанная Путиным в Украине, еще больше снизит рождаемость в Российской Федерации. Двойным ударом для российской демографии является то, что российские мужчины в первичном детородном возрасте умирают в Украине или убегают от Путина.

Между тем среди российских мобилизованных в Беларуси наблюдают вспышку заболеваний из-за несоблюдения санитарных условий.

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