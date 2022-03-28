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Расчеты упали на 60%: украинцев призывают платить за потребленную электроэнергию

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Расчеты упали на 60%: украинцев призывают платить за потребленную электроэнергию

УНИАН

В энергокомпаний нет средств на закупку топлива, ремонты и выплату зарплат энергетикам.

Украинцев призывают по возможности платить за потребленную электроэнергию. Это позволит энергосистеме Украины в условиях войны, которую развязала РФ, продолжить работу.

Об этом в интервью "Экономической правде" сказал глава Министерства энергетики Герман Галущенко.

"Важно, чтобы те регионы, где люди имеют возможность платить за энергоснабжение, не пренебрегали своими обязательствами, потому что поддержка энергосистемы очень важна сегодня", – сказал он.

По его данным, в ходе войны расчеты за электроэнергию упали на 60%. Это касается как населения, так и бизнеса. Соответственно, у энергокомпаний нет средств на закупку топлива, ремонты и выплату заработной платы энергетикам.

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