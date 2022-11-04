"Расцвет тираний, войн, геноцидов, ядерная гонка" — Подоляк о катастрофических последствиях в случае победы РФ

Подоляк: "Любые "уступки" Путину сегодня – это соглашение с дьяволом", считает Подоляк.
В Офисе Зеленского призвали мировое сообщество не идти на "уступки" главы Кремля Владимира Путина, потому что "это соглашение с дьяволом", которое приведет к затяжному периоду хаоса.
Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в социальных сетях.
Если Россия проиграет войну, мир будет ждать десятилетия стабильности, безопасности, экономического роста. Если Россия победит, получим период хаоса: расцвет тираний, войн, геноцидов, ядерные гонки. Любые «уступки» Путину сегодня – это соглашение с дьяволом. Вам не понравится ее цена", — говорится в его сообщении.
Террористический шантаж Путина дает сбой
Россия после инцидента с их кораблями в Крыму заявила о выходе из зерновой сделки. Поэтому 30 октября из украинских портов не вышли зерновозы.
Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 30 октября, поиронизировал, что "теперь у Украины есть пшеница-убийца, которая топит российские адмиралы".
Уже 2 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что движение судов "зерновым коридором" из Украины возобновлено после телефонного разговора между министрами обороны Турции и России.
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