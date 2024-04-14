Расформирование боевого "костяка" 67-й бригады ДУК "ПС": СМИ назвали причины перевода и проверок

Командование Вооруженных сил Украины начало процесс перевода в другие воинские части всех командиров и бойцов Добровольческого украинского корпуса (ДУК) "Правый сектор", которые формировали 67-ю отдельную механизированную бригаду ДУК "ПС" и являются ее боевым "костяком". На командиров открыто служебное расследование. Об этом стало известно 14 апреля после официальной публикации пресс-службы бригады.

Как пишет УП со ссылкой на источники, проверки и переводы военных в 67-й бригаде начались после потери некоторых позиций в направлении Часового Яра в Донецкой области.

По данным издания, в управлении направления, на котором недавно работала 67-я отдельная механизированная бригада ДУК "ПС", военное руководство разных уровней интересовало, почему на направлении Часового Яра "проседает" такое мотивированное подразделение как ДУК.

"Одной из причин, которые выявила проверка, были проблемы внутри самой бригады. Управление среди ключевых людей ДУКа якобы отделяло от военнослужащих из "Правого сектора" тех, кто, в частности, перевелся к ним из других частей во время недавнего пополнения (их называли" "пиксельными"). Отношение к "пиксельным" якобы было хуже, их первыми отправляли в бой и за неимением опыта они теряли позиции", — пишет УП.

Один из бывших бойцов ДУКа, служивший в подразделении во времена АТО и первый год полномасштабного вторжения, рассказал, что корень нынешней проблемы лежит в определенной степени невозможности переформатирования бывшего добровольческого подразделения в регулярную бригаду Вооруженных сил Украины.

После переформатирования ДУКа в 67-й бригаде добровольцам пришлось жить "по армейским лекалам", в частности прислушаться к решениям новоназначенного армейского командования. Ведь у бывших руководителей ДУКа не было воинских званий, которые позволили бы занять им руководящие должности.

Во времена бывшего главкома Валерия Залужного дуковскому "костяку", в частности Андрею Стемпицкому, удавалось сохранять определенную автономию в бригаде и иметь поддержку из Генштаба.

"А когда назначили Сырского (главнокомандующего ВСУ – ред.), то их (ДУКовский костяк – ред.) поставили перед фактом: вы должны выполнять только те функции, которые соответствуют вашему должностному уровню. Они это расценили как политическое преследование. Для идейных бойцов ДУКа это выглядит как разрушение движа, а по факту – это просто нормирование системой своей боевой единицы", — рассказал бывший боец ДУКа.

Добровольческий украинский корпус (ДУК) в 2023 году разделился на две части: одна присоединилась к Силам специальных операций, другая – стала 67-й отдельной механизированной бригадой. В феврале 2024 года из состава 67-й бригады вышла часть батальона "Волки Да Винчи" и перешла в 59-ю мотопехотную бригаду им. Якова Гандзюка.

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