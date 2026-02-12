Расформирование или усиление: что происходит с иностранными подразделениями в ВСУ

Интернациональный легион

Интернациональные легионы обороны Украины не ликвидируют, а интегрируют в состав штурмовых подразделений.

Об этом заявили в Сухопутных войсках ВСУ.

По данным командования, иностранные добровольцы получают больше возможностей для карьерного развития, лучшую поддержку и доступ к ресурсам регулярных частей — артиллерии, беспилотным системам, аэроразведке и логистике.

В войсках отмечают: боевые задачи легионеров не меняются — они продолжают работать по тем же направлениям, но с усиленной поддержкой. Также иностранцы могут переквалифицироваться на операторов БПЛА, артиллеристов, разведчиков или специалистов тыла.

Командование уверяет, что подразделения иностранцев не исчезают, а трансформируются для повышения боеспособности. Распространенные заявления о "ликвидации легионов" называют манипулятивными и связанными с внутренними управленческими конфликтами после служебной проверки.

Что происходит с Интернациональными легионами

Интернациональные легионы обороны Украины были созданы в первые дни полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года в качестве отдельных подразделений для иностранных добровольцев, прибывших воевать на стороне Украины. Тогда украинское руководство ожидало массового притока бойцов из-за границы, а Генеральный штаб ВСУ прогнозировал, что количество иностранцев может достигнуть до 20 тысяч человек.

Фактически же к легиону присоединились несколько тысяч добровольцев из разных стран. Часть подписала трехлетние контракты с Вооруженными силами Украины. В то же время численность иностранных бойцов оказалась значительно меньше ожиданий.

Иностранные военнослужащие в Украине получают те же выплаты, что и украинские бойцы, однако в отличие от граждан Украины могут расторгнуть контракт после шести месяцев службы. Поэтому состав легионов был нестабильным: часть добровольцев возвращалась домой, другие переводились в различные подразделения ВСУ или силы специального назначения.

В конце 2025 года появилась информация о решении расформировать интернациональные легионы в составе Сухопутных войск. Об этом публично заявил командир Второго интернационального легиона обороны Александр Акимович. По его словам, были изданы соответствующие приказы и директивы, а само подразделение должно было прекратить существование как отдельная воинская часть. При этом подчеркивалось, что Международный легион в составе ГУР продолжает функционировать.

Заявления о ликвидации легионов вызвали резонанс среди иностранных бойцов и международных медиа. В частности, французское издание Le Monde сообщило, что Генеральный штаб ВСУ предлагает легионерам переходить в штурмовые полки регулярной армии, выполняющие одни из самых опасных боевых задач. Часть иностранных добровольцев восприняла это как понижение статуса и утрату автономности подразделений, что и послужило причиной публичной дискуссии.