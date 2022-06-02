Рашисты на севере Харьковщины будто взбесились: местные сообщают о небывалых до сих пор обстрелах

Рашисты на севере Харьковщины будто взбесились: местные сообщают о небывалых до сих пор обстрелах

Из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и тяжелых минометов бьют оккупанты в Харьковской области, чтобы удержать временно захваченные районы области.

Украинские защитники методично выжимают врагов в сторону границы, а те бросают на них тяжелые калибры и уничтожают гражданских, говорится в ТСН.

В Дергачах и Золочеве за последние сутки под огнем рашистов погибли, по меньшей мере, двое жителей.

Обстрел территории, где возятся мирные жители на полях, начинается прямо во время работы съемочной группы ТСН.

Последние несколько дней, утверждает местный фермер, Владимир, решисты на севере Харьковской области вроде взбесились. «Такого не было за всю историю Золочивщины, как вчера! Насколько насыщенно обстреливали, что просто невозможно. Начали с 9 утра и до трех часов – беспрестанно», — рассказывает мужчина.

Начали лететь тяжелые вражеские боеприпасы в сам центр Золочева, во вторник, еще до рассвета. Непоправимые бедствия решительские артиллеристы наделали в городе после восьми — в один из домов, в самом центре Золочева, где проживало три семьи украинцев прилетел российский артиллерийский снаряд и разрушил сооружение. Один человек погиб, еще одна женщина получила тяжелые, осколочные ранения.

Его бабушке, проживавшей в этом доме, рассказывает Вадим, повезло. «Бабушка спала в комнате. А в этот момент пошла к соседке…», – показывает Вадим.

Соседка утром принесла хозяйке 50 гривен долга, бабушка Вадима вышла в соседнюю комнату, взять 5 гривен сдачи, а соседка присела на стул. Именно в это время и произошел разрыв, убивший пожилую женщину, пришедшую к подруге.

Много работы ныне у электриков, после целой серии мощных прилетов вражеских снарядов в Дергаче, которые растошены чуть ли не вплотную к городской полосе Харькова.

Здесь пожилая женщина, около полудня, как раз вышла на улицу встретить зятя. Два обломка задели ногу хозяйки. Женщину, через несколько десятков минут, уже спасали и оперировали в Харькове. На соседней улице другой решительный снаряд залетел прямо в кухню частного дома.

Обломки в огромной воронке на огороде красноречивее любых предположений доказывают, что била по Дергачам враждебная ствольная артиллерия.

Таких – мощных артиллерийских обстрелов, утверждают жители Дергачев, здесь не было уже, несколько недель. В соседнем Золочеве, во время дневного нашествия рашисты попали в местное медучреждение, разбили кафе и разрушили еще три частных жилых дома.

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