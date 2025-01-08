Рашисты обстреляли Камышевскую громаду в Запорожье: есть обесточивание

Без электричества на данный момент четыре села.

Из-за вражеской атаки в Камышевасе остались без света почти 500 абонентов.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

"Почти 500 потребителей остались без света в результате вражеской атаки на Камышевскую общину. Во время обстрела повреждена энергетическая инфраструктура. Без электричества четыре села", — говорится в сообщении.

Энергетики обещают починить изуродованное врагом как только позволит ситуация безопасности.

Напомним, на оккупированных территориях, в частности, Херсонщины и Запорожья, россияне продолжают накапливать силы.

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