Рашисты обустроили в Харьковской области сверхмощную линию обороны с целыми подземными городами, теперь их обстреливают

На севере Харьковской области украинские воины во время стремительного контрнаступления захватили новейшую российскую станцию радиоэлектронной борьбы Борисоглебск-2. Трофей тот охотился целым и невредимым. А еще несколько легкобронированных тягачей и множество боеприпасов, говорится в ТСН.

Это точно не была легкая прогулка, говорят военные из 127-й бригады территориальной обороны. «В нас стреляли из всего! На пехоту не жалели ни снарядов, ничего, крыли всем», – говорят бойцы.

Именно эти воины вместе с собратьями из других подразделений в конце февраля отражали первый удар оккупантов на Харьков. Далее более полугода держали фронт на Север от областного центра и именно они, в первой декаде сентября, получили от командования приказ. «Вызвал меня и обозначил четкую задачу: мы должны имитировать наступление на два дня раньше основного, чтобы сковать силы и резервы противника, стоявшие в Белгородской области», — рассказывает командир батальона 127 бригады ТРО Испанец.

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Первые 5 суток, говорят воины, были самыми сложными. «На шестой день это как сдвинулось! Где-то сопротивлялись, ну вообще нельзя было останавливаться и идти вперед-вперед-вперед», - добавляет боец “Граф”.

Борщева, Слобожанское, Липцы, Большие и Малые проходы – вдоль этой линии на севере Харьковщины, за время оккупации, рашисты успели построить сверхмощную линию обороны с целыми подземными городами. На самой границе оккупанты построили еще и резервный, тыловой укрепрайон. Замаскировали его, прикрываясь больными людьми. Здесь и капониры для тяжелой боевой техники, уйма огневых позиций и огромное количество ящиков с тяжелыми, 152-миллиметровыми артиллерийскими боеприпасами. Все было обустроено в считанные месяцы на территории гражданской психиатрической больницы. Украинцы их отвергли, но уже со своей территории рашисты начали строить по своим прежним позициям, пытаясь уничтожить оставленную технику и склады с боеприпасами.

Большую часть трофейных боеприпасов наши военные успели перевезти в надежные тайники. Прихватили еще и очень редкий и очень ценный трофей. «Это редкий экземпляр, это станция РЭБ, "Борисоглебск 2". Когда бойцы нашего подразделения подошли к ней, она была реально прогрета. То есть, ее прогревали, чтобы реально отвезти оттуда», — говорят бойцы.

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Это одна из новейших разработок кремлевского воинторга — первые 8 таких комплексов в войска РФ появились только в 2013-м. Станция полностью автоматизирована и ее главная задача – подавлять радиоэлектронные сигналы систем спутниковой связи и радионавигационных систем. Теперь рашишский "Борисоглебск" будет душить сигналы бывших владельцев.

Воины этого подразделения уже были на границе — в конце весны группа бойцов из батальона "Испанца" ходили до межгосударственной границы и устанавливали там украинский флаг. Тогда это была операция психологического давления на врага, а ныне, говорит комбат, все по-другому. «Если противник еще раз попытается зайти на территорию Харьковской области по нашему направлению, у него это не получится и будет стоить ему очень дорого», — убеждает командир.

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