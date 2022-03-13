Рашисты сломают себе шею: в окрестностях Киева местные остаются защищать свои улицы и дома

С первых дней московитского нашествия, сюда просто по гражданской жилой застройке, летит все.

Поселки севернее столицы содрогаются от разрывов тяжелых артиллерийских снарядов, минометных мин, реактивных ракет и авиационных бомб. Оккупанты, создается впечатление, воюют там прямо со стенами и сооружениями с одной целью: разрушить все украинское. Людей, по крайней мере, гражданских, рискуя собственными жизнями, оттуда пытаются вывезти волонтеры. Местные мужчины прямо рядом с собственными, разрушенными жилищами, обустроили линию обороны. Уверяют, о Горенко, Пущу, Мощун решисты сломают себе шею.

Об этом говорится в ТСН.

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То, что накануне, было частным жилым домом – сегодня догорает под грохот тяжелых разрывов. Людей в окрестностях почти не осталось. «Есть те, кто находится в подвалах, и мы их случайно находим. Два дня назад мы забирали мужчину: мы его когда достали из подвала, он вообще не понял, какой день, какая у нас вообще власть, и что происходит в стране», — говорит местная волонтер Лариса.

Потеряться и в пространстве, и во времени – в селах, расположенных к северу от столицы, сейчас – не сложно. Лариса, одна из тех, кто, несмотря на смертельную опасность, пытается спасать соседей. «Ну как началось все, так тишины здесь и не было! Здесь периодически все летает – подрывается, загораются дома…», – говорит женщина.

Поселки на Киевщине вздрагивают от издевательств захватчиков

С первых дней московитского нашествия, сюда просто по гражданской жилой застройке, летит все. Что-то падает прямо на дома и головы гражданских вертикально, с неба. Местные мужчины, переквалифицировавшиеся в здешнюю самооборону, утверждают, что авиационные налеты здесь проходят ежесуточно.

Эти мужчины, защищают, в прямом смысле слова, свои улицы и свои дома. Признают, что путинская орда не жалеет убийственного железа, но несмотря на это, убеждают, что рубеж обороны здесь крепкий и победа, украинская уже не за горами.

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