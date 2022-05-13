"Рашизм будет бит": Залужный презентовал колоды карт с военными преступниками РФ (фото)

"Рашизм будет бит": Залужный презентовал колоды карт с военными преступниками РФ (фото)

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm выпустили две колоды карт военных преступников РФ, а также российских политиков и пропагандистов.

Колоды этих игральных карт были созданы при поддержке военного руководства Украины, в частности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом сам главнокомандующий Вооруженных сила Украины сообщил в Facebook.

"Ровно 20 лет назад, в 2002 году, Центральное командование армии США выпустило список разыскиваемых военных преступников в виде колоды карт, играя в которые военные США запоминали свои цели.

В 2022 году волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm продолжили эту традицию и при поддержке военного руководства Украины, в том числе и моей, выпустили два колоды карт военных преступников РФ, российских политиков и пропагандистов.

Таким образом, совместными усилиями военных и волонтеров, усилиями всех людей доброй воли мира карта рашизма будет непременно битой, как на поле боя, так и в информационной плоскости. Вместе к Победе! Слава Украине!, - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/CinCAFU

Фото: facebook.com/CinCAFU

Напомним, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили актуальную информацию о ситуации на основных направлениях Донбасса.

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