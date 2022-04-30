Рашизм добрался до киберспорта: российскую команду дисквалифицировали с турнира по Dota 2 из-за Z на карте (фото)

Российскую команду Virtus.pro дисквалифицировали с киберспортивного турнира по Dota 2 из-за того, что ее участник нарисовал на мини-карте букву Z.
Об этом сообщает dev.ua.
Известно, что россиянин Иван Москаленко (Pure) нарисовал букву во время паузы в игре. Это сразу заметил комментатор матча, а игроки команды через несколько секунд зарисовали Z. Позже россиянин извинился за свой поступок и заявил, что рисунок получился случайно. Однако от дисквалификации команды его это не спасло.
"Когда мы поняли, что получилось у меня, мы сразу начали замазывать. Мне не хотелось кого-то обидеть или как-то задеть. Это получилось как-то бессознательно. Всем мир", — оправдался парень.
После инцидента российская киберспортивная команда Virtus.pro расторгла контракт с Москаленко. В клубе отметили, что "шокированы строгостью наказания" из-за рисунка.
Напомним, рашизм в России коснулся даже Пасхи. Там паски украшают белой буквой Z на зеленой глазури.
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