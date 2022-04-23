Рашизм – это понятие, которое будет в исторических книгах, в условных википедиях, останется на уроках - Зеленский

Рашизм – это понятие, которое будет в исторических книгах, в условных википедиях, останется на уроках - Зеленский

Слово новое, а поступки такие же, какие были 80 лет назад в Европе, отметил президент.

Рашизм – это понятие, которое будет в исторических книгах, в условных википедиях, останется на уроках.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 23 апреля.

"То, что делает Россия – это нацизм. То, как они убивали, пытали, то, что они сделали с маленькими детьми, изнасилования, все, что происходило — это и есть, даже не проявление, это и есть нацизм. Исторически государство будет иметь в истории такое слово, которое никто не придумывал, но уже все повторяют и в Украине, и в Европе – рашизм. Не просто так все говорят, что это рашизм", — сказал он.

Зеленский отметил, что слово новое, а поступки такие же, какие были 80 лет назад в Европе.

"Потому что за все эти 80 лет, если вы проанализируете, на нашем континенте такого варварства, просто не было. Поэтому рашизм — это понятие, которое будет в исторических книгах, в условных википедиях, останется на уроках. И за партами маленькие детишки во всем мире будут вставать и рассказывать, когда начался рашизм, на какой земле и кто победил в борьбе за свободу именно против этого страшного понятия", – отметил президент Украины.

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