"Рашо-гастробайтеры": оккупанты на Херсонщине нанимаются в местные собирать клубнику (фото)

В Херсонской области оккупанты страдают от нехватки логистического обеспечения, а потому, чтобы хоть как-то выжить, приходят к местным жителям и пытаются наняться к ним на работу.

Оккупанты в Херсонской области пытаются наняться в местные на сбор клубники.

Об этом сообщает ОК "Юг".

Отмечается, что военные знаменитой так называемой "второй армии мира" готовы группами складывать оружие и собирать клубнику. Свою работу они оценивают всего в 50 гривен (не рублей) в час.

"Так и изучают разницу между клубникой, паляницей и оккупацией… Местные отмечают, что рашо-гастробайтеры ведут себя нормально, работают хорошо", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские войска освободили более 20 населенных пунктов на севере Херсонской области.

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