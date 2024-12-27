Солдатам Ким Чен Ына так промыли мозги, что они выбирают самоубийство, чтобы не сдаваться в плен украинцам.

Северокорейские войска несут массовые потери на войне России против Украины. Только за последнюю неделю в Курской области были убиты или ранены тысяча их военных.

Об этом сообщил спикер Белого дома Джон Кирби журналистам в пятницу, 27 декабря, передает Reuters.

В агентстве отметили, что эта цифра значительно превышает ту, которую ранее сообщали официальные лица США.

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"Очевидно, что российские и северокорейские военные лидеры рассматривают эти войска как расходный материал и отдают им приказы безнадежно атаковать украинскую оборону", — сказал Кирби, описывая наступление северокорейских войск как "массированные, пешие штурмы".

Репортер телеканала NewsNation Келли Мейер на платформе Х добавила, что, по словам Кирби, северокорейские солдаты прошли через глубокую "промывку мозгов". Некоторые из них покончили с собой, чтобы не сдаваться в плен украинской армии.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, по предварительным данным, количество убитых и раненых северокорейских военных на Курщине превышает уже 3 тысячи человек.

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