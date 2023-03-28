"Расходный материал": в ВСУ озвучили бешеное количество сбитых российских дронов "Орлан-10"

Игнат также сообщил о качественном уменьшении вражеских самолетов благодаря уничтожению многих современных воздушных судов.

Украинские военные уничтожили уже более 1500 российских беспилотников "Орлан-10", являющихся наиболее распространенными в РФ дронами оперативно-тактического уровня

Об этом пресс-секретарь Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

Он отметил, что в целом беспилотники тактического уровня и квадрокоптеры сейчас стали "расходным материалом".

Игнат также оценил потенциал воздушных сил России. Так, он сообщил, что группировка самолетов врага, атакующего Украину с нескольких десятков аэродромов, количественно не уменьшилась. В то же время российская авиагруппировка уменьшилась качественно благодаря уничтожению многих современных самолетов. Однако в РФ на сегодняшний день продолжается соответствующее производство.

"Наши пилоты выжимают невозможное из советской техники, противостоят (оккупантам – ред.) … пытаются сбивать ракеты и "Шахеды", которые летят при российских террористических атаках. Но лучше бы это делалось из хорошего современного многоцелевого самолета", — заметил представитель Воздушных сил.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ на 28 марта, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники уничтожили 2235 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня. Так, только за последние сутки удалось "приземлить" 19 российских дронов.

Напомним, спецназовцы СБУ Центра спецопераций "А" уничтожили зенитно-ракетный комплекс россиян "ТОР-М2" с помощью дрона-камикадзе. Момент запечатлели на видео.

Потери врага на 28 марта: ВСУ сбило 19 вражеских беспилотников

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