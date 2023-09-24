Расхваленная "ПВО" россиян в Крыму не справляется с западными ракетами — Игнат

Так называемая "современная" ПВО россиян в Крыму не может справиться с западными ракетами, невзирая на то, что этих систем на полуострове много.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Теперь у нас есть такое же оружие и еще лучше. Противник не может сбивать эти ракеты, несмотря на то, что у них есть "супер ПВО". Да, какое-то количество может и сбивается, но, как мы видим, ракеты долетают. Крым, нашпигованный средствами ПВО, не может справиться с крылатыми ракетами западного производства", — сказал Игнат, подчеркнув, что атаки Украины по полуострову эффективны.

Также Игнат выразил уверенность, что США скоро передадут Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Напомним, 22 сентября в Минобороны РФ заявили, что был атакован штаб Черноморского флота в Севастополе. Впоследствии Минобороны Украины подтвердило удар по штабу ЧФ РФ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Украина уничтожает десантные корабли РФ! В каком состоянии Черноморский флот врага? | Спикер ВМС

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