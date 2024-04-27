Раскололи черепа и подожгли тела: новые жуткие подробности убийства оккупантами людей на Херсонщине

Военные оккупационной армии РФ убили по меньшей мере пять человек в Херсонской области.

Солдаты-оккупанты армии РФ на днях убили по меньшей мере пять человек во временно оккупированных селах Абрикосовка и Подо-Калиновка Херсонской области. Стали известны новые жуткие подробности преступления.

Как пишет российский канал ВЧК-ОГПУ, версия о конфликте и убийствах людей из-за якобы "свободных домов" была придумана "для прикрытия", поскольку российские солдаты оказались настоящими отморозками.

Так, двое военнослужащих части 33702 Минобороны России – 33-летний Александр Осипов и 37-летний ранее неоднократно судимый (в том числе и за убийство) Александр Кайгородцев всю ночь против 24 апреля ездили между двумя соседними селами – Абрикосовка и Подо-Калиновка на Херсонщине в поисках алкоголя. Там, где им отказывали, они убивали жителей и сжигали дома.

Оккупант-убийца 37-летний Александр Кайгородцев /Фото: ВЧК-ОГПУ

Оккупант-убийца 33-летний Александр Осипов / Фото: ВЧК-ОГПУ

Так они поступили с 64-летней Валентиной Старченко, которую изверги расстреляли в спину прямо возле забора во дворе, бросили гранату в дом и сожгли ее жилье на улице Октябрьской Подо-Калиновки.

Не менее трагической была судьба 32-летнего жителя того же села Сергея Шуваева и его приятеля (известно лишь, что он военнослужащий и его имя Максим).

"По всей видимости убийцы к тому времени нашли алкоголь и напились до беспамятства. Дом Шуваева на улице Ленина был сожжен дотла, а тела мужчин были найдены в лесополосе на выезде из села Абрикосовка. Их застрелили и пытались сжечь", — пишет канал.

Также в селе Абрикосовка оккупанты убили оккупационную "главу села" Абрикосовка 54-летнюю Любовь Тимчак и ее сожителя — 39-летнего военнослужащего в/ч 11739 Алексея Глинина. Их оккупанты убивали с особой жестокостью. В дом на улице Восточная Александр Осипов и Александр Кайгородцев пришли целенаправленно, считая чиновницу и ее сожителя "ждунами". Убийцы обезобразили их тела, раскололи черепа и пытались сжечь.

Известно, что на каждом месте преступления убийцы оставили доказательства: гильзы, пули, кольца от гранат.

УАЗ "Патриот", принадлежащий части 33702, на котором Осипов и Кайгородцев передвигались, был обнаружен недалеко от здания администрации села Подо-Калиновка. В машине был найден автомат АК-12, гранаты и бронежилет.

Уголовное дело будет расследовано 126 военно-следственным отделом СК.

Напомним, на временно оккупированной территории Херсонщины оккупанты жестоко убили женщину.

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