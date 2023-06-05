Раскритиковал войну и похвалил Зеленского: депутата Госдумы РФ хотят лишить "мандата"

В России первому заместителю председателя Госдумы по делам СНГ Константину Затулину грозит увольнение из-за его проукраинских высказываний. В частности, депутат критиковал "СВО" и подчеркнул, что Украина не потеряет государственность при президентстве Владимира Зеленского.

Об этом пишут " Ведомости ".

Отмечается, что высказывания депутата прозвучали на форуме 1 июня под названием "Какая Украина нам нужна?"

На сегодняшний день в Раде продолжаются консультации по изгнанию Затулина из Госдумы. За этот вопрос отвечает первый заместитель руководителя фракции Вячеслав Макаров.

Один из собеседников, приближенный к президенту РФ, отметил, что пока с "наказанием" для Затулина Кремль не определился.

"Одновременно член "Единой России" указал, что к "опальному" депутату уже накопилось много претензий и вспомнил, что в 2021 году Затулин саботировал путинский законопроект "о гражданстве". Это ему также не простили", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне в российской Госдуме пожаловались, что не могут достичь ни одной цели, которую ставили захватчики перед началом так называемой "СВО".

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