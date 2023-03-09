Раскручивала медийный образ Сальдо: СБУ сообщила о подозрении владелице херсонского TV-канала

СБУ не приводит имя фигурантки, однако судя по фотографии и информации, речь идет о владелице телерадиокомпании "ВТВ плюс" Татьяне Каменской.

Служба безопасности собрала доказательства коллаборационной деятельности владелице херсонской телерадиокомпании "ВТВ плюс".

После захвата Херсона чиновник добровольно пошла на сотрудничество с оккупационной администрацией страны-агрессора.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, владелица "ВТВ плюс" предоставила врагу ресурсы телеканала для распространения прокремлевской пропаганды и медийной поддержки местных гауляйтеров.

Установлено, что коллаборантка лично брала интервью у предателя Владимира Сальдо, которого публично позиционировала как "легитимного" руководителя области.

Таким образом, агрессор использовал медиаресурс для навязывания людям нарративов Москвы и распространения оккупационного режима в регионе.

Незадолго до освобождения Херсона владелица телеканала сбежала из города и скрывается от правосудия на временно захваченной части юга Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Сотрудники СБУ проводят комплексные мероприятия по привлечению злоумышленницы к ответственности.

Коллаборантку ждет наказание — 12 лет заключения.

СБУ не приводит имя фигурантки, однако судя по фотографии и информации, речь идет о владелице телерадиокомпании "ВТВ плюс" Татьяне Каменской.

Напомним, в Херсоне провели обыски в бывшем имении "гауляйтера" Сальдо. По месту жительства предателя обнаружены документы со сведениями о структуре оккупационной администрации, начислении зарплат в рублях и конспектах, в которых записаны особенности законодательства РФ.

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