Раскручивала медийный образ Сальдо: СБУ сообщила о подозрении владелице херсонского TV-канала

СБУ не приводит имя фигурантки, однако судя по фотографии и информации, речь идет о владелице телерадиокомпании "ВТВ плюс" Татьяне Каменской.
Служба безопасности собрала доказательства коллаборационной деятельности владелице херсонской телерадиокомпании "ВТВ плюс".
После захвата Херсона чиновник добровольно пошла на сотрудничество с оккупационной администрацией страны-агрессора.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По данным следствия, владелица "ВТВ плюс" предоставила врагу ресурсы телеканала для распространения прокремлевской пропаганды и медийной поддержки местных гауляйтеров.
Установлено, что коллаборантка лично брала интервью у предателя Владимира Сальдо, которого публично позиционировала как "легитимного" руководителя области.
Таким образом, агрессор использовал медиаресурс для навязывания людям нарративов Москвы и распространения оккупационного режима в регионе.
Незадолго до освобождения Херсона владелица телеканала сбежала из города и скрывается от правосудия на временно захваченной части юга Украины.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Сотрудники СБУ проводят комплексные мероприятия по привлечению злоумышленницы к ответственности.
Коллаборантку ждет наказание — 12 лет заключения.
СБУ не приводит имя фигурантки, однако судя по фотографии и информации, речь идет о владелице телерадиокомпании "ВТВ плюс" Татьяне Каменской.
Напомним, в Херсоне провели обыски в бывшем имении "гауляйтера" Сальдо. По месту жительства предателя обнаружены документы со сведениями о структуре оккупационной администрации, начислении зарплат в рублях и конспектах, в которых записаны особенности законодательства РФ.
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