Расплачивается за кредит жизнью: пленный оккупант рассказал, как оказался на войне против Украины

Российский военный Дмитрий Шадрин. / © скрин с видео

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В Запорожском направлении украинские военные взяли в плен российского оккупанта Дмитрия Шадрина. Он появился без оружия в блиндаже, подконтрольном ВСУ, и добровольно сдался.

Об этом сообщил Telegram-канал "Мариуполь. Супротив", обнародовав видео допроса.

В разговоре пленник рассказал, что подписал контракт после того, как потерял работу и не смог выплачивать кредит за автомобиль. После ареста имущества, говорит, не нашел иного выхода, как пойти на войну.

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"Из нашей роты кого забрали - никто не вернулся, никого я больше не видел", - сказал он, объясняя, что его подразделение регулярно бросают в непрерывные штурмы, где солдаты гибнут один за другим.

По словам Шадрина, в подразделении немало дезертиров (так называемых "500-х"), но даже отказ воевать не спасает: таких возвращают на фронт после заключения в "ямы для наказания".

"Есть такие, что уже по несколько раз проходили этот "круг"", - добавил он.

Кроме того, россиянину, по его словам, не выплачивают обещанное денежное довольствие, а большинство расходов на снаряжение переведено на самих солдат:

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“За все это время, что я здесь, мне дали 88 тысячи… Вещи за свой счет, рация за свой счет, на бензин мы “сбрасываемся”, если строим блиндаж, на доски также “сбрасываемся””.

Шадрина с другими бойцами отправили на штурм, с которого, по его словам, они не должны были возвратиться. Ему удалось выжить. Теперь он призывает других не повторять его путь:

"Мужики, ищите нормальную работу. Не*ер вам здесь делать. Война - это не наше", - заявил пленный.

Напомним, ранее ГУР взяли в плен еще одного африканского "студента". Мигрант из Нигерии попал в российскую армию для досрочного освобождения из тюрьмы.

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