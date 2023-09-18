"Расплата идет": Буданов ответил, до какого года Россия сможет вести войну в Украине

Россия имеет преимущество над Украиной в численности личного состава, подчеркнул Буданов.

Экономика России продержится до 2025 года, а поток оружия прекратится в 2026 году, вероятно, раньше, после чего страна-террористка не сможет вести войну в Украине.

Такой прогноз озвучил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью The Economist.

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По его словам, единственным очевидным преимуществом, которое у России все еще есть над Украиной , является численность личного состава.

"Кадровые ресурсы в России, условно говоря, неограничены. Качество низкое, но количество достаточное", — сказал он.

Что касается других составляющих военных действий, как подчеркнул Буданов, российские ресурсы иссякают и расплата идет.

В утверждении он привел переговоры Владимира Путина с Северной Кореей. По его мнению, это очевидное свидетельство проблем РФ.

"Если все хорошо и ресурсов в России достаточно, то почему их ищут по всему миру? Ответ очевиден. Больше нечего добывать", — отметил Буданов.

Ранее военный эксперт Михаил Жирохов спрогнозировал, какое оружие может предоставить России Северная Корея и изменит ли это течение войны.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Какое оружие Северная Корея даст России? | КАТКОВ

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