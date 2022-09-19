Расплата не заставила себя ждать: российская бригада, которая совершала зверства под Киевом, потеряла 90% бойцов

Генштаб РФ принял решение расформировать ее, чтобы замести следы военных преступлений, которые военные этой бригады совершали в Украине.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

"64 отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа, это бригада, которая была замечена, и есть документальное подтверждение, которая совершала военные преступления против гражданского населения в районах Бучи, Ворзеля и Ирпеня. Эта Восточная бригада была укомплектована за счет тех местных жителей, т.е. народностей Дальнего Востока, которые проявили особую жестокость к гражданскому населению. Так вот, эта бригада потеряла до 90% личного состава убитыми, ранеными, дезертирами и отказниками. То есть какая-то часть бригады разбежалась и уволилась, а большая часть была убита и ранена", — отметил эксперт.

Он также добавил, что техника бригады была передана пограничной службе ФСБ РФ, чтобы российские военные не побросали ее и она в качестве трофеев не досталась ВСУ. А саму воинскую часть готовят к расформированию.

"Обычно так поступают с военными частями, которые покрыли себя позором. Но, я убежден, что главная причина расформирования не потери, а заметание российским командованием следов. Потому что эта бригада наследила не только в Буче, но и на Харьковском направлении, куда они были переброшены. Вообще эту бригады бросали в самые горячие точки. А когда до россиян дошло, раз эту бригаду не могут добить, то ее нужно расформировать и прислать документы в архив под грифом "секретно" и чтобы их нельзя было открыть в ближайшие 25-50 лет, а может, и 75 лет", — подчеркнул Жданов.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 208-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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