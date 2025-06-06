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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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"Расплата" за операцию "Паутина" доказала, что в России действительно большие потери авиации — аналитики

Российские пропагандисты хотели "резни стратегической авиации РФ", однако этого не произошло, считают военные эксперты.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
"Расплата" за операцию "Паутина" доказала, что в России действительно большие потери авиации — аналитики

О массированной атаке по Украине 6 июня

Россияне в попытке отомстить за операцию СБУ «Паутина», совершив массированную атаку по Украине 6 июня, доказать то, что действительно имеют высокие потери в стратегической авиации. Ведь им удалось поднять только 7 стратегических бомбардировщиков, которые пришлось максимально скачать.

Об этом пишут аналитики военного портала Defense Express 6 июня.

С учетом того, что в ночь атаки по Украине РФ запустила 36 крылатых ракет Х-101 из самолетов стратегической авиации, и это была лишь часть из всех средств в этом масштабном комбинированном ударе, вместе с 6 баллистическими ракетами с ОТРК «Искандер» и/или KN-23, 2 крылатыми Р-507 и «ОШК 4 имитаторами можно сказать, что „расплата“ за операцию „Паутина“ с резней стратегической авиации РФ, как ее представляли российские пропагандисты, не удалась.

Специалисты рассмотрели количество крылатых ракет РФ. Со ссылкой на собственные источники отметили, что россияне смогли привлечь к удару 6 июня всего пять Ту-95МС и два Ту-160. Но если раньше каждый из них нес по 1-3 ракете, в этой атаке, для обеспечения мощности залпа враг зарядил их почти по максимуму.

«В среднем по 5 ракет на самолет. И это если не считать, что часть российских крылатых ракет падает где-то на территории РФ и враг, скорее всего, запустил больше 36 Х-101, но не все долетели», — говорится в материале.

Напомним, что в ночь на 6 июня во время комбинированной атаки баллистикой и ударными БПЛА Украины были нанесены удары по Киеву, Чернигову, Полтавщине и тому подобное. Запуски баллистических ракет также фиксировались в сторону Харькова, Днепра, Чернигова, Черкасс и Канева.

Также был нанесен массированный удар по Луцку. Власти сообщили о погибших.

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